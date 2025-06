POZZUOLI/ Guasto sulla linea realizzata nei mesi scorsi, arriva un secondo generatore di corrente. Ancora disagi per i residenti

POZZUOLI – Un nuovo generatore è stato portato davanti al Parco Bognar nel tentativo di ripristinare la fornitura di energia in via Domitiana, via Trepiccioni e via Monterusciello. Nonostante lo sforzo, però, restano i disagi a causa delle continue interruzioni. Alla base del problema emerso questa mattina ci sono due guasti alle linee interrate realizzate nei mesi scorsi lungo via Domitiana.

LA COMUNICAZIONE – “I tecnici di E-Distribuzione stanno proseguendo senza sosta gli interventi sul campo per ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica nelle aree interessate dal guasto a Pozzuoli. – fa sapere l’azienda- Il ritardo rispetto all’orario stimato inizialmente (le ore 13.30) è dovuto a problematiche di natura logistica e alla necessità di far transitare i cavi della soluzione provvisoria anche attraverso spazi privati, con tutte le complessità che ciò comporta. Una volta completato il ripristino dell’erogazione, i tecnici potranno procedere con la riparazione definitiva, che sarà realizzata senza creare ulteriori disagi ai clienti. E-Distribuzione è in contatto costante con l’Amministrazione Comunale e rinnova il proprio impegno a garantire la massima rapidità nella risoluzione del problema. All’origine dell’interruzione c’è stato un doppio guasto sulle linee interrate di Media Tensione. La natura del doppio guasto ha impedito una ripresa immediata del servizio e si è resa necessaria l’installazione di un grande gruppo elettrogeno (per evitare di dover attendere la riparazione definitiva del guasto che prevede lo scavo e la realizzazione della riparazione).”