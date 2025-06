POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Egregio Cronaca Flegrea. Salve sono un cittadino che risiede in via Massimo Campigli. Sono 3 giorni che stiamo nella spazzatura che non ritirano con questo caldo. Una puzza irrespirabile. Questa è la foto che le invio ora. Zona 600 alloggi.» (Davide B)