Caos energia elettrica a Pozzuoli: centinaia di famiglie resteranno senza corrente per 3 giorni. Installato generatore al Parco Azzurro

POZZUOLI – Il guasto che E-Distribuzione questa mattina ha annunciato che avrebbe rispristinato entro le 13.30 di oggi in realtà sarà effettuato solo giovedì 19 giugno. Nel frattempo centinaia di famiglie resteranno senza fornitura di energia elettrica. Nonostante le rassicurazioni di questa mattina, giunte da più parti, regna lo sconcerto. Le zone interessate dal guasto sono via Domitiana, Via Trepiccioni e via Monterusciello. Per il momento l’unica soluzione è stata trovata per il Parco Azzurro dove è stato installato un generatore di corrente. Le altre zone, stando a quanto si apprende, resteranno al buio con tutti i disagi derivanti. (seguiranno aggiornamenti)