Esame di maturità, messaggio del sindaco di Pozzuoli agli studenti «Io credo in voi»

POZZUOLI – Messaggio del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che ha voluto rivolgere un pensiero ai giovani studenti che domani saranno chiamati ad affrontare la prova di maturità.

IL MESSAGGIO – «Care ragazze, cari ragazzi. Domani sarete chiamati a superare una delle prove più importanti della vostra vita. Dopo l’esame di maturità, comincerete un percorso che vi porterà alla vita adulta: alcuni di voi sceglieranno di proseguire gli studi, altri inizieranno i colloqui di lavoro, altri ancora già lavorano. Assaporate ogni attimo di questa esperienza, vivete a pieno ogni singola emozione, positiva o negativa che sia. Siate sempre consapevoli del vostro valore, seguite le vostre aspirazioni, siate orgogliosi della vostra unicità, non cercate l’omologazione, scegliete quello che amate, perché la vita è vostra, e solo voi potete capire quali sono le scelte giuste per voi stessi. Per voi e non per gli altri. Continuate ad approfondire, a studiare, a imparare, dai libri e da chi può insegnarvi qualcosa. Io credo nella vostra energia, nella vostra capacità di discernimento, nella vostra fantasia, nel vostro impegno. Credete in voi stessi come io credo in voi. In bocca al lupo, ragazze e ragazzi, migliorate questo mondo, ne ha bisogno.»