POZZUOLI/ Riaccesi i termosifoni al Virgilio «Guasto prontamente risolto»

POZZUOLI – «Guasto prontamente risolto» ha fatto sapere la preside dell’istituto Virgilio di Pozzuoli, Stefania Manuela Putzu, in merito al mancato funzionamento del riscaldamenti nella mattinata di giovedì 16 gennaio. «Desidero precisare che il guasto segnalato è stato prontamente risolto nella stessa giornata, grazie all’intervento tempestivo della ditta incaricata della manutenzione degli impianti da Città Metropolitana. Alle ore 12:00 il sistema di riscaldamento era nuovamente pienamente funzionante, garantendo così il benessere degli studenti e del personale scolastico» ha rilanciato la dirigente attraverso una nota inviata al nostro giornale, contestando l’articolo pubblicato ieri con il quale veniva data notizia del black out all’impianto di riscaldamento. Fatto, però, realmente accaduto. «Purtroppo però sul Vostro giornale non si è provveduto a pubblicare la nuova notizia né si è pensato di contattare la scuola per chiedere preventivamente informazioni sulla veridicità dei fatti, contribuendo a creare confusione tra le famiglie. A causa dell’articolo, –ha proseguito – numerosi genitori, convinti che il problema fosse ancora irrisolto, hanno deciso di far assentare i propri figli da scuola oggi, causando l’assenza di intere classi. Questa situazione ha generato disagi e disorientamento, non solo per gli studenti ma anche per il personale scolastico che ha dovuto gestire un numero ridotto di alunni, con inevitabili disagi nell’organizzazione delle lezioni».