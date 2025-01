Avvistamenti di ufo e droni sospetti a Pozzuoli e in diverse zone d’Italia: il bilancio del Centro Ufologico

POZZUOLI – Sono decine le segnalazioni, del volo di strani oggetti volanti non identificati, che sono giunte dalle più disparate località italiane, al Centro Ufologico Mediterraneo, a partire dalla fine di novembre 2024 e, tuttora, continuano ad arrivare ai contatti del CUFOM, coincidendo temporalmente, in pratica, con quelle del New Jersey negli Stati Uniti d’America. In particolare, si è avuto un notevole incremento, della presenza di uap che, stranamente, diversamente dalla casistica consolidata, per la quale gli ufo sono completamente silenziosi, emettono strani rumori a volte molto cupi. Toscana, Piemonte, Puglia, Campania, Sicilia, Lombardia, Umbria, Lazio, Calabria e Basilicata, sono alcune delle regioni interessate. Nei prossimi giorni, saranno pubblicati video e foto degli ufo in questione. Intanto, è online una straordinaria serie di avvistamenti ufo e droni pubblicati nel 2024, su CUFOMCHANNEL di youtube, mentre è online l’analisi ed indagine completa sugli ufo.

GLI UFO – Il Centro Ufologico Mediterraneo, alias CUFOM, con il suo team CUFOM Investigations, diretto dal Presidente e Fondatore, ha indagato ed analizzato gli ufo files di una serie di avvistamenti che hanno riguardato l’Italia, ma anche l’estero. Particolarmente interessate, in Italia, sono le solite regioni, quali la Campania, la Liguria, Sicilia che, in modo inesplicabile, sono interessate, molto spesso, dal sorvolo di ufo o uap, compresi strani droni. Gli ufo si sono palesati in diverse forme, colori e formazioni, come si può vedere su youtube È stato filmato un misterioso oggetto volante non identificato, dalla cosiddetta forma a tic tac, ripreso anche da militari U.S.A. nel 2004 con un celebre filmato, che, sulla tratta Bucarest – Roma ha affiancato un aereo per alcuni minuti salvo poi scomparire nel nulla.

GLI AVVISTAMENTI – E poi, una misteriosa fila di sfere, quasi invisibili e riprese per puro caso, che volano descrivendo il movimento di un’onda nei cieli di Marano, una straordinaria astronave aliena (o, forse, una nube lenticolare troppo precisa?) nei cieli di San Giorgio del Sannio e due sfere luminose sospese nei cieli di Calvi; droni (alieni?) triangolari filmati a Pozzuoli e presso la zona dell’uscita dell’ autostrada A3 zona Pomigliano d’Arco; due avvistamenti a Genova con oggetti allungati e sfere luminose; misteriosi uap a Mondragone; una enigmatica sfera a Porto Empedocle; uno stranissimo ufo nero a Celle di Bulgheria. Il misterioso “complesso di ufo” avvistato in su Italia, da varie regioni quali la l’Umbria (stesso complesso di ufo avvistato due anni prima), Campania, la Calabria, la Sicilia, la Basilicata, filmato anche in Umbria due anni prima. Tantissime le località interessate, a decine.