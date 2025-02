POZZUOLI/ Rapina in serata alla GoldBet: colpo da 4mila euro

POZZUOLI – Rapina a mano armata questa sera al centro scommesse GoldBet in Corso Umberto I, a via Napoli. Un uomo con il volto coperto da casco integrale ha fatto irruzione nel locale e dopo aver minacciato i cassieri ha portato via un bottino che ammonta a circa 4mila euro. Poi si è dato alla fuga in sella a uno scooter. Sul posto sono giunti i carabinieri che indagano sull’accaduto. Il raid è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.