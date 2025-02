Porto di Pozzuoli: il Prefetto convoca riunione dopo l’SOS dei trasportatori

POZZUOLI – Dopo la denuncia dell’associazione trasportatori e commercianti di Ischia, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari ha convocato una riunione per discutere delle problematiche del porto di Pozzuoli dove, a causa del bradisismo, le operazioni di imbarco e sbarco dai traghetti sono resi difficoltosi dall’alzamento del terreno. L’incontro è fissato per martedì 4 febbraio. Al tavolo siederanno i membri della Commissione Straordinaria per l’attuazione degli interventi pubblici nei Campi Flegrei, la Regione Campania, il sindaco della Città Metropolitana e il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzuoli.