POZZUOLI/ Rapina a mano armata in via Trepiccioni: con moglie e figlio punta la pistola contro un residente

POZZUOLI – Con la scusa di chiedere se ci fosse qualche casa in affitto, ha fatto avvicinare un residente e gli ha puntato una pistola al volto facendosi consegnare la fede nuziale che aveva al dito. Poi è scappato a bordo di una Peugeot 207 in compagnia di una donna e di un bambino piccolo. È successo questa mattina in via Trepiccioni, zona residenziale tra Licola e Monterusciello. Vittima della rapina è un 55enne che dopo l’episodio ha sporto denuncia presso la stazione carabinieri di Licola. Il fatto è accaduto poco dopo le 11 e la scena è stata ripresa da una telecamera privata installata lungo la strada: dalle immagini si vede il rapinatore e la vettura muoversi in via Trepiccioni.

L’ALLARME – Numerosi sono gli episodi di furti e rapine avvenuti in zona negli ultimi tempi, tra cui il furto di una Maserati rubata in pieno giorno a pochi metri dall’abitazione del proprietario. Da via Trepiccioni inoltre in più occasioni malviventi si sono mossi per svaligiare le ville del vicino parco Azzurro.

LE FOTO