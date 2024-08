POZZUOLI/ Anziano travolto sulle strisce pedonali: è in gravi condizioni

POZZUOLI – Un 83enne di Pozzuoli è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria delle Grazie dopo essere stato travolto da un’auto. L’incidente è avvenuto in via Solfatara. L’anziano, G.C., residente in zona, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un’auto guidata da un giovane di Bagnoli l’ha investito.

FERITO GRAVEMENTE – L’impatto con il veicolo è stato violento. Nella caduta l’83enne ha riportato gravi ferite. Soccorso sul posto dai sanitari del 118 è stato trasferito in ambulanza presso l’ospedale di Pozzuoli.

LE IMMAGINI – L’intera sequenza dell’incidente è stata ripresa dalle telecamere di una vicina attività commerciale e le immagini sono state acquisite dalla Polizia municipale di Pozzuoli che indaga sull’accaduto. L’auto è stata sequestrata mentre il conducente del veicolo è stato sottoposto ad alcol e droga test.