POZZUOLI – Ragazzini sul tetto dell’edificio del centro commerciale di Monterusciello. Almeno in tre si sono arrampicati ed hanno raggiunto la parte più alta dell’edificio che sorge tra via Levi e via Modigliani dando vita a giochi spericolati. Un episodio non isolati: infatti, già in passato l’edificio è stato più volte teatro delle performance pericolose di giovani e preso di mira dalla furia devastatrice dei vandali.