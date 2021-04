LICOLA – Un 21enne è morto nella tarda mattinata di oggi lungo la via Domitiana, tra Licola e Varcaturo, in seguito a un incidente stradale. Il corpo del giovane, residente in via Ripuaria, è stato trovato all’esterno dell’abitacolo della sua Lancia Y dopo essere stato sbalzato in seguito a una violenta carambola provocato da un impatto con una Smart. Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto. L’incidente è avvenuto nei pressi della Masseria Pignata, poco dopo l’incrocio di Varcaturo. Il 21enne era alla guida di una Lancia Y e viaggiava in direzione Lago Patria quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo contro una Smart, guidata da un uomo uscito illeso ma sotto shock e poco dopo trasferito in ospedale.

I SEQUESTRI – Sulla salma del giovane è stata sottoposta l’autopsia da parte del pm di turno che ha disposto il sequestro dei due veicoli. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno ispezionato i terreni e i canali adiacenti alla ricerca di un’eventuale altra vittima. La strada è rimasta chiusa fino alle 14 circa per consentire le operazioni di recupero dei mezzi.