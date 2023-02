POZZUOLI/ Raffica di furti al “Parco Azzurro”, ladri colpiscono in tre villette

POZZUOLI – Non si ferma l’escalation di furti a Pozzuoli. Dopo i colpi al Rione Toiano, nella zona della Solfatara, in via Delle Colmate e a Monterusciello i ladri di appartamento hanno colpito anche al “Parco Azzurro” in via Montenuovo Licola Patria dove ben tre villette sono state messe a soqquadro. Nel mirino, in tutti e tre i casi, sono finite famiglie di americani che vivono nella zona residenziale tra i quartieri di Licola e Monterusciello. I bottini ammontano a denaro contante e svariati oggetti di valori.

I FURTI – Da quanto ricostruito i furti al Parco Azzurro sarebbero partiti dalla confinante via Trepiccioni. Approfittando del buio e di diversi lampioni dell’illuminazione smontati dal comune di Pozzuoli e mai più installati, i ladri si sarebbero ricavati dei varchi riuscendo ad accedere indisturbati. Sempre da via Trepiccioni, inoltre, si sarebbero poi appostati i cosiddetti “pali” che dopo i colpi avrebbero poi fatto da apripista per la fuga.