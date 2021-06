POZZUOLI – Da questa mattina il quartiere di Monterusciello è invaso dai rifiuti a causa della raccolta che procede a singhiozzo. Nel rione dei “600 alloggi”, in particolare, sacchetti di rifiuti di ogni genere invadono aree di sosta, marciapiedi e aiuole. Alle 15 di oggi la situazione era insostenibili, come raccontato da un giovane residente: «Guardate che schifo, non stanno venendo a raccogliere la spazzatura. C’è puzza e ci sono animali con questo caldo». Disagi analoghi sono stati segnalati anche in altre zone di Monterusciello e a Licola.

