POZZUOLI/ Quattro rapine in pochi minuti: in due svaligiano centri scommesse, bar e sala slot – LE FOTO

POZZUOLI – “La mattanza delle attività commerciali”. Non è il titolo di un nuovo film ma la sintesi di quanto è accaduto a Pozzuoli, teatro di ben quattro rapine in pochi minuti. Nel mirino di due banditi armati sono finiti in ordine: il centro di scommesse sportive Match Point e la sala slot “Time City” in Piazza del Ricordo; il bistrot “Mar Limone” della chef stellata Marianna Vitale in via Rosini, all’ingresso della Villa Avellino; e il centro scommesse GoldBet in viale Capomazza. Il bottino totale ammonta a circa 10mila euro. I quattro colpi sono stati tutti ripresi nitidamente dalle telecamere di sicurezze delle attività commerciali svaligiate e i video sono stati acquisiti dai carabinieri della stazione di Pozzuoli che stanno indagando sulla sequenza di rapine. Il tutto è avvenuto tra le 20.15 e le 20.45 di giovedì, mentre in tanti erano incollati davanti alle tv per la partita di Supercoppa Napoli-Fiorentina. In azione due uomini con passamontagna, cappucci, guanti e pistole semi automatiche che si sono mossi in sella a uno scooter Honda Sh nero.

LE RAPINE – La prima attività colpita è stata Match Point, dove all’interno vi era solo una giovane dipendente che sotto la minaccia delle pistole è stata costretta a dare ai rapinatori l’incasso della giornata che ammonta a circa 1.500 euro. Usciti dal centro, si sono recati alla sala slot “Time City” che sorge in un locale accanto: qui i rapinatori, ancora con le armi in pugno, hanno minacciato il titolare e un operatore facendosi consegnare una somma in denaro contante di circa 7mila euro. Durante la rapina uno dei due banditi ha tenuto per tutto il tempo una pistola puntata alla gamba del titolare, che già in passato è stato vittima di diverse rapine. Raggiunto lo scooter, si sono diretti in via Rosini dove hanno colpito il bar-bistrot “Mar Limone”. Anche in questo caso il copione è stato lo stesso. Fermato il mezzo davanti all’ingresso, hanno fatto irruzione e raggiunto la cassa dove hanno puntato una pistola contro il barista costretto a dare loro l’incasso di circa 500 euro. Non contenti hanno infine proseguito in direzione Rione Terra e dopo una ventina di metri si sono fermati in viale Capomazza per colpire il centro di scommesse sportive GoldBet «Dammi tutti i soldi che tieni nella cassa» ha detto in dialetto napoletano uno dei due al gestore mentre il complice, sempre tenendo una pistola in pugno, ha minacciato un giovane dipendente a cui ha tolto dalle tasche poche decine di euro. Preso il bottino, che ammonta anche qui a circa 500 euro, i due si sono messi in sella allo scooter e si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

