Appalti e corruzione al Rione Terra, Oddati finisce ai domiciliari. Lunedì toccherà a Figliolia, attesa la decisione del Gip

POZZUOLI – Nicola Oddati finisce agli arresti domiciliari. Dopo quattro giorni trascorsi a Poggioreale l’ex dirigente nazionale del Pd ha ottenuto la revoca degli arresti in carcere da parte del Gip che ha accolto la richiesta del suo avvocato, il penalista Vittorio Giaquinto. L’istanza di Oddati era stata presentata nella stessa giornata dell’interrogatorio di garanzia svolto nel carcere di Poggioreale. Nella giornata di ieri era comparso davanti al Gip anche l’ex sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, difeso dall’avvocato Gigi De Vita il quale questa mattina ha presentato istanza di scarcerazione che sarà esaminata nella mattinata di lunedì. Questione di tempi e modalità: per Figliolia l’avvocato ha voluto presentare una documentazione dettagliata con l’obiettivo di “blindare” il proprio assistito. La sensazione, vista la decisione su Oddati, è che lunedì anche Figliolia potrebbe ottenere la revoca della misura cautelare in carcere dopo una settimana esatta dall’arresto e finire ai domiciliari.