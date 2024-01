Corruzione al Rione Terra «Ben oltre il danno d’immagine per Pozzuoli»

POZZUOLI – «Si chiude una settimana particolare per la nostra Comunità. Ancora una volta, la nostra Città è alla ribalta nazionale per fatti giudiziari: corruzione e turbativa nei pubblici incanti le ipotesi di reato che vedrebbero coinvolti esponenti politici e imprenditoria. Si va ben oltre il danno di immagine per la Città a cui qualcuno fa riferimento. Troppo poco. Si parla del Rione Terra e quindi il danno è sociale ed economico. La nostra Comunità, dopo oltre 50 anni, fa ancora i conti con la ferita dello sgombero e i fallimenti sociali ed urbanistici dei nuovi insediamenti. Ora un altro squarcio, frutto di una gestione che, fatti alla mano, ha rinviato il ritorno alla vita dell’antica rocca, oltre a gettare “fango” su quella parte e su tutta la Città.» è quanto fa sapere con una nota il movimento Pozzuoli Ora che in consiglio comunale è rappresentato dal consigliere Riccardo Volpe.

LA POSIZIONE – «Per quanto ci riguarda -prosegue la nota- non abbiamo mai avuto bisogno della magistratura per rimarcare la nostra diversità politica e di visione, accendendo continuamente i riflettori sulle modalità di gestione della “cosa pubblica” di questi anni. Rione Terra, parcheggio multipiano e Cava Regia, di cui ora parlano i TG nazionali, sono stati sin dall’inizio oggetto di particolare attenzione da parte nostra. Ancora oggi su quel parcheggio continuiamo a porre degli interrogativi sulla gestione. Oggi, più di prima, la decisione sul futuro del Rione Terra assume un ruolo centrale e cresce la responsabilità di chi è chiamato a scegliere. Rendere protagonista la Città è fondamentale, così come allontanarsi dalla logica di gestione del potere per il potere. Noi saremo sempre dalla stessa parte: quella dell’interesse collettivo. Rimarremo sempre critici con chi non persegue realmente questo obiettivo, mentre siamo pronti a contribuire, con idee e proposte, con chi si mostrerà interlocutore aperto ed affidabile.»