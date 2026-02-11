POZZUOLI/ Quattro “puteolani” all’assemblea provinciale del PD

POZZUOLI – Sono Giancarlo Leone, Antonio Cacciuottolo, Gennaro Limongelli e Gelsomina Tortorelli gli iscritti del Partito Democratico delegati dell’Assemblea Provinciale. I quattro hanno a supportare il neo segretario Francesco Dinacci. “I migliori auguri di buon lavoro per la sua elezione a Segretario Metropolitano del PD Napoli, in vista della proclamazione definitiva nell’Assemblea Provinciale di Venerdì 20 febbraio, che segnerà l’avvio del nuovo percorso politico della nostra comunità democratica. – è quanto fa sapere il circolo cittadino del PD di Pozzuoli – Accogliamo con grande favore lo spirito con cui ha condotto questa fase congressuale: un percorso di ascolto, di dialogo e di presenza nei territori, capace di rimettere al centro il ruolo dei circoli e la partecipazione attiva delle iscritte, degli iscritti e dei militanti. La sfida che abbiamo davanti è importante: costruire un’alternativa forte alla destra della rassegnazione e della paura, rilanciare l’impegno per la difesa della Costituzione e rafforzare il protagonismo del PD nell’area metropolitana di Napoli. Come PD Pozzuoli saremo parte attiva di questo cammino, pronti a contribuire con idee, proposte e responsabilità. Un grande in bocca al lupo di buon lavoro anche ai delegati puteolani eletti — Antonio Cacciuottolo, Gennaro Limongelli, Giancarlo Leone e Gelsomina Tortorelli — che rappresenteranno la nostra comunità all’interno dell’Assemblea Provinciale, portando la voce e le istanze del nostro territorio.”