Carnevale a Quarto 2026: al via la grande parata degli “Elementi Naturali”

QUARTO – La città di Quarto si prepara a vivere un Carnevale straordinario. Inserito nel prestigioso cartellone degli Eventi Metropolitani con il Patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Quarto, in collaborazione con l’Associazione Projecta presenta il programma del Carnevale 2026. Un’edizione che unisce la passione per i motori d’epoca a una parata tematica spettacolare dedicata alle forze della natura. Il Sindaco di Quarto, Antonio Sabino, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: “Siamo orgogliosi di offrire alla nostra comunità un evento di tale portata, che quest’anno entra a far parte dei grandi appuntamenti della Città Metropolitana. Il Carnevale a Quarto non è solo un momento di divertimento, ma un’occasione per riappropriarsi degli spazi pubblici e vivere il nostro centro storico in un’atmosfera di gioia e condivisione. Vedere la nostra Villa Comunale e le strade cittadine animate da artisti e famiglie è il miglior segno di una città viva e partecipe.” Il Vicesindaco Annarita Ottaviano ha sottolineato la qualità del programma: “Abbiamo lavorato per costruire un percorso che sappia stupire i bambini e affascinare gli adulti. Il tema scelto quest’anno, gli elementi naturali, ci permette di offrire uno spettacolo scenografico di alto livello artistico anche grazie alla collaborazione con il Presidente della commissione Eventi Crescenzo Carputo e la sinergia creata con la Proloco Quarto centro Santa Maria. Dalle Vespe d’epoca alla sfilata dei quattro elementi, ogni dettaglio è stato pensato per valorizzare il territorio e creare un’offerta culturale e ricreativa di qualità per tutti i nostri concittadini.”

IL PROGRAMMA – Domenica 15 Febbraio – “Il Mito su due ruote” ore 10:30: partenza dalla Villa Comunale della sfilata di Vespe d’Epoca. Ore 12:00: Gran finale in Piazzale Europa con tante novità per grandi e piccini. Martedì 17 Febbraio – “Dove gli Elementi si scatenano”. Ore 10:00: Partenza dalla Villa Comunale della grande sfilata in maschera nel centro storico. Un viaggio tra Terra (con dinosauri animatronici e il Re Leone), Acqua (Poseidone e bolle giganti), Aria (trampolieri total white e farfalle) e Fuoco (torce fiammeggianti e mascotte); l’Intrattenimento: lungo il percorso saranno presenti artisti di strada, musical in movimento e stand gastronomici. Il Gran Finale: chiusura in Villa con uno show di 40 minuti con cantastorie, artisti degli elementi e l’esibizione acrobatica della ballerina “Lolly Pop” nel cerchio gigante.