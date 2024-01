POZZUOLI/ Pulizia straordinaria in città: uomini e mezzi pronti per l’aperitivo dell’Epifania

POZZUOLI – Darsena, Piazza 2 Marzo, Piazza della Repubblica, via Roma e tutto il centro storico di Pozzuoli sono da questa mattina oggetto di intervento da parte della De Vizia Transfer, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale. L’intervento di riassetto e pulizia del territorio proseguirà fino a tarda notte, anche in virtù dell’appuntamento con la quarta giornata del “Pozzuoli S’Move Festival” alla Darsena dove sono attese migliaia di persone per il tradizionale aperitivo alla vigilia dell’Epifania. Come per le precedenti tre occasioni (vigilie dell’Immacolata, Natale e Capodanno) la De Vizia metterà in campo un grosso numero di uomini e mezzi per garantire una celere pulizia di tutte le strade del centro storico di Pozzuoli e delle aree interessate dalla festa. Nella giornata di oggi un intervento di rimozione rifiuti è andato in scena anche alle rotonde di ingresso e di uscita del tunnel Tangenziale-Porto.

