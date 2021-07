POZZUOLI – Week end di controlli a Pozzuoli dove la Polizia Municipale ha messo in atto un’attività di prevenzione e controllo del territorio in particolare tra via Napoli, il centro storico e lungo le principali strade cittadine. Quattro parcheggiatori abusivi sono stati fermati e denunciati tra sabato e domenica, in quanto sopresi a chiedere soldi agli automobilisti anche in spazi contrassegnati dalle strisce blu a pagamento.

I CONTROLLI – Durante le attività -che hanno visto impegnate numerose pattuglie dirette dal comandante Silvia Mignone- 3 automobilisti sono stati denunciati per guida senza patente, mentre altri 3 sono stati sopresi alla guida di veicoli sprovvisti di assicurazione. Tre giovani sono stati sanzionati per guida di moto senza casco, mentre due auto sono risultate prive di revisione.