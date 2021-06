POZZUOLI – Raffaele Postiglione e Pozzuoli Ora hanno risposto “presente” all’appello di Filippo Monaco e del movimento Uniti per Pozzuoli. Venerdì tra le parti c’è stato un incontro alla presenza di Monaco e Gennaro Pastore a cui ha partecipato Postiglione insieme a nuovi e vecchi volti della politica locale. Nulla di ufficiale né ratificato da documenti. Si è discusso di una eventuale coalizione di cui già fanno parte Europa Verde, Meridionalisti e Azione.

IL SINDACO TRATTA – Dall’altra parte Figliolia e i suoi hanno avuto un incontro con l’ex presidente del consiglio Enrico Russo leader di un’associazione che, in vista delle prossime comunali, potrebbe dare vita a una lista civica coalizzandosi con le forze politiche che compongono l’attuale maggioranza di governo.

ITALIA VIVA – Non è andata giù ai sette capigruppo la dichiarazione di Fabio Costagliola di Italia Viva all’indomani della cacciata dell’assessore Attore. I fedelissimi di Figliolia avrebbero desiderato una posizione più allineata o addirittura il silenzio anziché ricevere “lezioni di governo” da Costagliola, ex consigliere che ha determinato lo scioglimento di due consigli comunali. Per ora “Italia Viva”, su cui il consigliere comunale Gianluca Sebastiano fatica a prendere una decisione definitiva, è stata accantonata da Enzo&C.