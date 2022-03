POZZUOLI – Primo incontro pubblico della campagna elettorale del candidato sindaco Raffaele Postiglione e della coalizione “Possiamo!”. L’assemblea ha visto interventi di portavoce di associazioni e comitati cittadini, rappresentati di categoria, esponenti del settore culturale e del movimento studentesco, che hanno affiancato gli interventi dei rappresentanti delle forze della coalizione. Tutti spinti da un’autentica passione e da un senso vivo di Comunità. «È stato un gran bel momento – dichiara Raffaele Postiglione a margine dell’evento che si è tenuto a Villa De Gemmis – che ha visto la partecipazione di tante persone attive sul nostro territorio. La risposta da parte dei tanti, che hanno raccolto l’invito, conferma che in Città c’è voglia di una Politica che torni fra la gente e con la gente, che promuova discussioni e confronto, che metta al centro i temi. Partiamo dai punti fermi che abbiamo stabilito e dal lavoro di questi anni. Abbiamo la volontà di rovesciare i paradigmi della politica locale, un sistema chiuso tra posizionamenti e contrapposizioni che di politico hanno ben poco, ed iniziare un nuovo corso che si basi sulla Partecipazione».

I PROSSIMI EVENTI – È stata proprio la Partecipazione il tema centrale di questo primo appuntamento pubblico della coalizione a sostegno di Postiglione. Un momento di confronto con il microfono aperto al contributo di tutti, che ha visto il lancio di altri appuntamenti per costruire un programma con il coinvolgimento delle migliori energie del territorio. Si inizia dall’ambiente e dalla transizione ecologica con l’appuntamento di sabato 19 marzo alle 15.30 all’Ex Convitto delle Monachelle. La prossima settimana al centro la Rigenerazione Urbana e le Politiche Giovanili, in programma rispettivamente il 25 e il 26 marzo preso la sede della coalizione in via San Rocco.