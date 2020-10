POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha prorogato di altri sette giorni, in via precauzionale per l’emergenza covid, la chiusura al pubblico della sede centrale del Municipio di via Tito Livio 4 al Rione Toiano. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 ottobre e riguarderà tutti gli uffici presenti all’interno del complesso municipale, ad eccezione dell’Ufficio Protocollo e dell’Ufficio ricezione atti giudiziari.

I CASI – Nei giorni scorsi erano risultati positivi un consigliere comunale del Partito Democratico e il segretario generale. Tra i contagiati ci sono anche un addetto alla guardiania della casa comunale di Toiano, un dipendente dell’ufficio igiene, un impiegato dello sportello del cittadino del centro storico di Pozzuoli e un addetto alla sosta del parcheggio Multipiano.