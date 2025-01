POZZUOLI/ Polverina sospetta su alberi e piante: il sindaco chiude Villa Avellino – LE FOTO

POZZUOLI – Una polverina bianca rinvenuta su alberi, piante, tombini e in varie zone di Villa Avellino ha fatto scattare l’allarme. Sul posto questa mattina sono giunti gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli e l’Asl Napoli 2 Nord che hanno prelevato campioni di polvere da sottoporre ad analisi. In attesa dei risultati e in via precauzionale il sindaco Gigi Manzoni ha disposto la chiusura del parco. «Grazie alle segnalazioni pervenute, abbiamo rilevato che, in diversi punti della città, qualcuno ha diffuso una sostanza bianca, apparentemente una polvere topicida. Abbiamo provveduto a chiudere Villa Avellino, in attesa di conoscere i risultati delle analisi sulla sostanza, che abbiamo già inviato all’ASL. – ha spiegato Manzoni – Abbiamo anche già inviato la lavastrade per procedere ad un lavaggio straordinario delle strade dove abbiamo rilevato la presenza della sostanza. Chiediamo a tutti di fare attenzione, soprattutto per bambini e animali domestici, e di segnalare al comando della Polizia Locale l’eventuale presenza della sostanza per procedere alla pulizia. Attraverso il sistema di videosorveglianza stiamo cercando di risalire al responsabile, e in seguito procederemo con una denuncia alle autorità competenti, non possiamo consentire che qualcuno metta in pericolo la salute dei nostri concittadini con gesti tanto sconsiderati.»