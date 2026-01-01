POZZUOLI/ Poca gente per il concerto di Capodanno

POZZUOLI – Non è iniziato nel migliore dei modi il concerto di Capodanno a Pozzuoli. Dopo l’immensa folla alla Darsena, sul lungomare Sandro Pertini di via Napoli c’è poca gente per lo spettacolo di inizio 2026. Appena poco più di 500 persone infreddolite hanno salutato l’esibizione di Giuliano Palma dal palco. La speranza degli organizzatori è che gli spettatori possano aumentare visto che, al momento, in tanti si stanno recando verso via Napoli.