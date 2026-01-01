Gennaro Andreozzi nuovo vice sindaco di Pozzuoli

POZZUOLI – Sarà Gennaro Andreozzi il nuovo vice sindaco di Pozzuoli. Dopo aver provato (fallendo) a sciogliere il consiglio comunale, il consigliere di Europa Verde è tornato in maggioranza ottenendo la prestigiosa carica. La sua nomina, insieme agli altri componenti della nuova Giunta, arriverà tra il 2 e il 3 gennaio. Andreozzi per ricoprire il ruolo di assessore, con delega di vice sindaco, dovrà rassegnare le dimissioni da consigliere aprendo le porte del consiglio comunale al suo fido Vicente Miglucci, co-portavoce del circolo puteolano che alle scorse elezioni ha ottenuto poco più di 100 voti. Insieme al dentista prestato alla politica, l’altro consigliere di Europa Verde resta Enzo Pafundi, anche lui tra i coloro che hanno tentato di mandare a casa Manzoni.