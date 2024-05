POZZUOLI/ Piazza a mare chiusa ai pedoni: sarà riservata a tende, sfollati e volontari

POZZUOLI – Piazza a mare è stata chiusa al transito pedonale. L’area resterà riservata alle tende allestite dalla Protezione Civile. In particolare sono autorizzati all’accesso i volontari, i mezzi di soccorso e gli abitanti che in seguito alle scosse di lunedì hanno chiesto accoglienza nelle tende allestite. La decisione è stata presa a “salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione pedonale”, a partire da oggi fino a cessate esigenze.