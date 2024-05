RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno ci troviamo in via Ovidio 55, al Rione Toiano, sono 5 giorni che abbiamo richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, ma stiamo ancora attendendo. L’intonaco si stacca dalla facciata del palazzo ed è un pericolo per i passanti. Ci potete aiutare?». Mattia