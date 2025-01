Pozzuoli piange per la scomparsa di Francesca, giovane studentessa di Medicina

POZZUOLI – La città di Pozzuoli piange per la scomparsa di Francesca Antonioli, 27enne studentessa di medicina. La giovane è spirata al termine di una lunga battaglia contro la leucemia che l’aveva colpita per la prima volta alla giovane età di 14 anni. Straziante il messaggio della madre Cinzia, che ha voluto salutare la sua adorata figlia «Ma non ti dico addio, perché tu vivi in me, noi siamo ormai la terra e l’albero, la luce e il sole». I funerali sono in programma per domani, alle 12, presso la Chiesa di San Gennaro. Al cordoglio di familiari e amici si è aggiunto anche quello dell’associazione studenti di Medicina e Chirurgia dell’Unina “Francesca è stata una nostra brillante collega, una presenza indimenticabile per chiunque abbia frequentato l’Edificio 2 del nostro Policlinico. Tra un esame e l’altro, il suo sguardo e il suo sorriso hanno attraversato le giornate di tanti, lasciando un segno profondo. Dopo anni di battaglie contro una leucemia linfatica acuta, Francesca ci ha lasciati oggi, creando un vuoto che sarà difficile colmare. La sua straordinaria grinta, la sua forza d’animo e il suo amore per la vita resteranno scolpiti nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Francesca, continuerai a vivere nel ricordo di chi ha incrociato il tuo cammino e trovato ispirazione nella tua storia”.