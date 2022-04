POZZUOLI – Da questa mattina sono in corso dei controlli della Guardia di Finanza di Napoli all’interno della palazzina numero 7 del Comune di Pozzuoli dove vi sono gli uffici del sindaco Vincenzo Figliolia e del segretario generale. Cinque auto civetta sono entrate nella casa comunale di via Tito Livio di buonora. In questi minuti i militari si trovano negli uffici del primo cittadino.

Seguiranno aggiornamenti