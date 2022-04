POZZUOLI – L’ente di formazione Gesfor Formazione Cooperativa di Produzione e Lavoro S.c.ar.l. è stato autorizzato dalla Regione Campania all’attivazione di due percorsi formativi della durata di 600 ore ciascuno, operatore del servizio del bar e receptionist nell’ambito dell’avviso pubblico manifestazione di interesse “Catalogo Regionale P.F.A. rivolti a persone con disabilità”. Ciascun corso è completamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Campania. Questi percorsi formativi mirano a fortificare le competenze professionali e a migliorare le prospettive lavorative future delle persone con disabilità. I potenziali partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere in possesso di SPID; essere residente in un comune della Regione Campania; essere cittadino comunitario o non comunitario (in questo caso bisogna essere in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di presentazione della domanda); aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della presente domanda; essere soggetto con disabilità, ai sensi dell’art.1 della legge 68/1999; essere disoccupato, inoccupato o inattivo ai sensi della normativa vigente; avere assolto all’obbligo di istruzione; essere iscritto/a al Centro per l’impiego territorialmente competente situato in Regione Campania (iscrizione non richiesta per gli inattivi).

LA DOMANDA – Per poter presentare domanda di partecipazione è necessario che gli utenti interessati si rechino di persona presso i nostri uffici, indicando il percorso formativo prescelto e in possesso della seguente documentazione: copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità; modello ISEE Familiare redditi 2022 in corso di validità; documento italiano di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto) e codice fiscale del richiedente in corso di validità; permesso di soggiorno per cittadini non comunitari dati di accesso SPID (e-mail e numero associati) Le domande di partecipazione devono pervenire entro domani (28 aprile ndr). Per potersi iscrivere è necessario contattarci tramite e-mail all’indirizzo [email protected], o al numero di telefono 0813031264 o recarsi presso gli uffici siti in Vico Magazzini, 8 – Pozzuoli (Na) aperti dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00.