POZZUOLI/ «Perplesso dalla decisione di chiudere la mia scuola» Parla il preside dell’istituto Petronio

POZZUOLI – «In riferimento all’ordinanza emanata dal Comune di Pozzuoli relativa alla chiusura dell’Istituto, esprimo profonda perplessità in merito al provvedimento adottato. Dalla riunione del tavolo tecnico tenutasi in data odierna è emerso chiaramente che non sussistono condizioni di allarme tali da giustificare la chiusura dell’intero edificio scolastico, bensì la necessità di una misura circoscritta e puntuale, individuata nell’interdizione dei soli servizi igienici posti al piano terra.» È quanto fa sapere Filippo Monaco, dirigente scolastico dell’istituto Petronio «Alla luce di tali risultanze, l’ordinanza appare prematura e non proporzionata rispetto alle indicazioni tecniche condivise, risultando pertanto priva del necessario fondamento di carattere strettamente precauzionale. Pur ribadendo la massima attenzione alla tutela della salute e della sicurezza di studenti e personale, principi che questa Dirigenza ha sempre posto al primo posto, si evidenzia come ogni decisione debba essere coerente con i dati tecnici disponibili e improntata a criteri di adeguatezza e proporzionalità. Si auspica, pertanto, una tempestiva revisione del provvedimento, alla luce delle evidenze emerse, al fine di garantire un corretto equilibrio tra sicurezza e diritto allo studio.»