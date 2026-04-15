Aumento di valori anidride carbonica e di temperatura: chiuso a Pozzuoli l’istituto Petronio

POZZUOLI – Un’alta concentrazione di anidride carbonica e un’elevata temperatura al piano terra hanno portato alla chiusura temporanea dell’Istituto Alberghiero Petronio di Pozzuoli. La decisione è stata presa dal Centro Coordinamento Soccorsi convocato oggi dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari dopo la segnalazione dei tecnici della Città Metropolitana. Nell’incontro è emerso che «il maggiore livello di emissioni di CO2 probabilmente può essere attribuito alla concentrazione degli ultimi eventi bradisismici nella stessa area, peraltro molto vicina all’Istituto in questione». Negli altri istituti di competenza di Città Metropolitana è stato comunicato che «non sono state rilevate anomalie». Al vertice hanno partecipato l’Assessore regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta, il Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, la Direttrice dell’INGV-Osservatorio Vesuviano Lucia Pappalardo, rappresentanti di Vigili del Fuoco, Forze di polizia e Ufficio Scolastico regionale.

I CONTROLLI – Il sindaco di Pozzuoli ha riferito che negli edifici scolastici comunali «i rilevatori in uso non hanno fatto segnalare alcun aumento dei livelli di CO2» ed anche il sindaco di Bacoli, sentito successivamente, ha riferito che «i rilevatori negli istituti di competenza non hanno fatto emergere alcun dato anomalo». In via precauzionale, il Centro coordinamento soccorsi, sentito anche il rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, ha proposto al sindaco di Pozzuoli la chiusura temporanea dell’Istituto scolastico per consentire, nel primo pomeriggio odierno, nuove rilevazioni da parte di un gruppo misto, composto dalla squadra NBCR dei Vigili del fuoco, dai tecnici dell’INGV-Osservatorio Vesuviano e di Città Metropolitana, ai fini della eventuale delimitazione delle aree dell’edificio soggette a interdizione temporanea.