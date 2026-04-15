Paura a Pozzuoli: uomo armato di coltello tenta il suicidio e poi minaccia vicini di casa e 118 – LA FOTO

POZZUOLI – Attimi di forte paura si sono vissuti questa mattina a Pozzuoli dove un uomo in evidente stato di alterazione ha minacciato diverse persone agitando un grosso coltello. L’episodio è avvenuto all’interno del Parco Augusto, ad Arco Felice. Secondo il racconto di alcuni testimoni l’uomo, che vive in una palazzina all’interno del parco, ha prima tentato di aggredire la sorella e poi alcuni vicini di casa urlando frasi sconsiderate. Poi ha tentato il suicidio lanciandosi da un finestrone della sua abitazione, senza però subire gravi conseguenze.

LA PAURA – Una volta in strada all’arrivo dei sanitari del 118 – giunti sul posto con un’automedica e un’ambulanza – ha poi tentato di colpire con il coltello medici e infermieri che, fortunatamente, sono riusciti a disarmarlo. Fasi concitate e di grande tensione durante le quali l’uomo è rimasto ferito dopo una violenta caduta. Solo a quel punto i sanitari sono riusciti a disarmarlo, immobilizzarlo e trasferirlo presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per le cure del caso.