POZZUOLI/ «Pericolo in via Cofanara ma da tre mesi nessuno fa niente»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Vi contatto per segnalare una situazione critica in Via Cofanara a Pozzuoli. Circa tre mesi fa, a causa di un temporale, è caduto un palo dell’Enel, che ha danneggiato anche il cancello di protezione della vasca di raccolta delle acque piovane. Abbiamo prontamente informato sia l’Enel che il Comune. L’Enel ha sostituito il palo il giorno seguente, mentre il Comune ha provveduto solamente a transennare l’area con un nastro di plastica e un New Jersey di plastica. Nonostante i nostri ripetuti solleciti affinché il Comune risolvesse la situazione, ad oggi la situazione è peggiorata, e temiamo che qualcuno possa farsi male, specialmente alla guida di un motorino o di un’auto. Speriamo in un intervento urgente per garantire la sicurezza di tutti.»