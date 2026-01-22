Open Day al “Petronio” di Pozzuoli: si presenta il nuovo diploma in quattro anni

POZZUOLI – L’IPSEOA “Petronio” presenta il secondo Open Day dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, in programma sabato 31 gennaio 2026, dalle 9:30 alle 14:00, presso le sedi di Monterusciello (via Matilde Serao, 13) e Pozzuoli (via San Gennaro ad Agnano). L’innovazione dal nuovo anno scolastico 2026/27 sarà quello di conseguire il diploma di maturità in quattro anni . L’obiettivo è quello di formare tecnici altamente qualificati in settori strategici per lo sviluppo economico del Paese. In questo contesto, l’ambito enogastronomico si configura come una delle filiere più dinamiche, capaci di coniugare tradizione, innovazione, sostenibilità e occupazione. Il nuovo diploma si distingue per una forte integrazione tra formazione scolastica, esperienze laboratoriali, stage aziendali e apprendistato, offrendo agli studenti competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e riducendo i tempi di accesso a occupazioni qualificate. Sarà un momento importante per approfondire le nuove opportunità formative, orientate allo sviluppo di competenze professionali e alla valorizzazione del territorio flegreo.