POZZUOLI/ Paura in mare, barca affonda con famiglia a bordo: genitori e bimbi messi in salvo

POZZUOLI – Giornata da dimenticare, quella di ieri, per una famiglia di Pozzuoli dopo che il motoscafo con cui stavano facendo una gita è affondata tra Procida e Vivara. L’imbarcazione ha avuto un’avaria e ha iniziato ad imbarcare acqua. Pochi minuti e la coppia con i due bambini di 7 e 8 anni si sono ritrovati in mare. Provvidenziale l’intervento di altri bagnanti che hanno tratto in salvo l’intera famiglia con le loro imbarcazioni. Tra loro anche alcuni ragazzi di Bacoli. Sul posto è poi intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera che ha condotto i naufraghi a terra.

LA TESTIMONIANZA – «Voglio ringraziare tutte le persone che si sono tuffate incuranti di ogni pericolo mettendo a rischio la loro stessa vita solo per salvare me, mio marito e i miei figli di 7 e 8 anni. Tutto è successo in meno di 10 secondi, ci siamo ritrovati in mare con decine e decine di persone pronte a dare il loro aiuto. Anche quando io e mio marito siamo saliti su un gommone e i miei figli su di un’altra barca poco distante da me – racconta Monica – accorrevano persone per supportarci con parole e gesti, ci hanno portato acqua e offerto il caffè e c’era chi addirittura ci riportava i nostri effetti personali trovati lì in mare. Siete stati tutti degli angeli, ancora adesso mentre scrivo piango. La Guardia Costiera è arrivata il più presto possibile: ci ha accolti sulla loro barca come se fossimo dei loro familiari, ci hanno abbracciato e coccolato dandoci, se ancora era possibile, altra sicurezza».