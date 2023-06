POZZUOLI/ Paura a via Napoli, donna tenta il suicidio: salvata dai passanti e dal 118

POZZUOLI – Attimi di paura questa sera a via Napoli dove una donna, in evidente stato di agitazione, ha tentato il suicidio lanciandosi sulla scogliera sottostante il lungomare Sandro Pertini. Alla scena hanno assistito numerose persone che in quei minuti si trovavano in zona. Immediato è stato l’intervento da parte di alcuni passanti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 insieme a diverse pattuglie della Polizia Municipale. Le condizioni della donna non desterebbero particolari preoccupazioni.