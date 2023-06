POZZUOLI/ A Monterusciello la finalissima di “Miss Campi Flegrei”

POZZUOLI – Sabato 17 Giugno alle ore 21 a Monterusciello in Piazza De Curtis si terrà la finalissima della decima edizione di “Miss Campi Flegrei”. A condurre l’evento sarà la showgirl Fabiola Cimminella ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” nonché ex tentatrice di “Temptation Island”. L’ospite dell’evento invece sarà il comico Lello Musella. “Miss Campi Flegrei” è un concorso di bellezza nato nel 2011, ideato ed organizzato da “Seratissime Eventi Agency” a cui partecipano circa quaranta ragazze dai 14 ai 26 anni. «Dopo anni siamo riusciti a portare l’evento in piazza è un grande piacere. Ringrazio tutti gli sponsor e tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare l’evento» fa sapere Alberto Spina patron di “Seratissime Eventi Agency”.

IL SUPPORTO – Makeup Artist Ufficiale: Luigi Mammalella con il suo Team. Hair Stylist: Balestra Parruchieri, H&B Fashion Group Art Director Vincenzo Sodano. Ospiti e giuria: l’attrice Stefania de Francesco, lo stilista Luciano Fiore, l’ex calciatore Emanuele Calaiò, l’attore/cabarettista Lello Musella, il makeup artist dell’evento Luigi Mammalella, Vincenzo Balestra Hair stylist. L’evento ha il patrocinio morale del Comune di Pozzuoli. Lo staff tecnico dell’evento è composto da: Silvana Riccio, Susy Moraca, Germano Nappo, Ciro Botta, Gianluca Misto, Arch. Carl Sardo, Safety le Aquile, Interforze Conita, Partner: Trincone srl, Lis Flavour Dci, Le Cantine dell’Averno, Snellife, Raffaele Bentini Nutrizionista, Lido Zen, Il Gozzetto Pozzuoli, Cronaca Flegrea, Latin Academy di Lidia Volpe, Filmkamera, Body Power Fitness, Pasticceria Alessandro, Animo Azzurro di Ciro Botta, Pama Sport, Auto Gatti di Michele Gatti, Alberto Spina Costruzioni, Platinum Work, Complesso Black And White. Video e foto dell’evento saranno visibili sulla pagina ufficiale Fb Miss Campi Flegrei e sul sito ufficiale www.misscampiflegrei.net