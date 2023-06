POZZUOLI/ Gesfor organizza 7 corsi di formazione gratuiti “GOL”

POZZUOLI – L’evoluzione del mondo del lavoro a cui si assiste negli ultimi anni rende necessaria una formazione che permetta di diventare sempre più specializzati e competenti per poter essere sempre più competitivi. Per essere assunti, infatti, non sono più richiesti solo i titoli di studio ma anche il possesso di life skill, utili sia alla ricerca di un lavoro, ma anche alla crescita all’interno del proprio ambiente lavorativo. L’Ente di Formazione Gesfor, in qualità di soggetto attuatore, organizza corsi di formazione totalmente gratuiti compresi nel catalogo del Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori — GOL”. Il programma GOL è un’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro e si propone di raggiungere diversi obiettivi, tra i quali possibilità di rinserimento lavorativo, aggiornamento e riqualificazione. Gli obiettivi del programma GOL rispecchiano la mission della Gesfor, in quanto grazie ad un’attenta analisi del mercato del lavoro e valutazione dell’occupabilità, aiuta i suoi utenti a trovare impiego dopo un’adeguata formazione professionale.

Sono in partenza presso la sede di Pozzuoli – Via C. Augusto, 25 i seguenti corsi gratuiti:

Settore 19 – Servizi socio-sanitari

– OPERATORE PER L’INFANZIA

– ANIMATORE SOCIALE

– O.S.A. OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE

Settore 20 – Servizi alla persona

– PRATICA DEI TRATTAMENTI DI MASSAGGIO ANTISTRESS

– REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTI DI CURA, RICOSTRUZIONE E DECORAZIONE DELLE UNGHIE

Settore 23 – Servizi Turistici

– OPERATORE DEL SERVIZIO BAR

– OPERATORE DI CUCINA/CUOCO

LA FORMAZIONE – Al termine dei percorsi di formazione è previsto il rilascio di una Qualifica professionale o di un attestato di partecipazione ed è prevista per tutti i partecipanti un’indennità di frequenza pari ad € 1.00 all’ora. Possono iscriversi al corso le persone dai 18 fino a 65 anni, residenti e/o domiciliate in Campania, che siano Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; Disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL; Percettori di reddito di cittadinanza; Lavoratori fragili o vulnerabili; Disoccupati senza sostegno al reddito; Lavoratori con redditi molto bassi; giovani NEET/NON NEET (meno di 30 anni) già beneficiari di politiche attive per il lavoro (RdC, NASPI,…). Per poter partecipare bisogna iscriversi al Centro per l’impiego di riferimento. È sufficiente prendere un appuntamento tramite il portale Cliclavoro Campania o telefonare al/ai numeri del centro per l’impiego o inviando una mail.

PER INFORMAZIONI E CONSULENZA RIVOLGERSI PRESSO GLI UFFICI DI GESFOR SITI A POZZUOLI – VIA CESARE AUGUSTO, 25 – TEL. 081 526 47 11- DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00.

