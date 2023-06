POZZUOLI/ «L’assurdità di un parcheggio più inutile che utile»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile Redazione di Cronaca Flegrea, in merito alla questione parcheggi impossibili a Pozzuoli. Mi chiedo che senso abbiano gli orari di un parcheggio capiente e potenzialmente comodissimo come quello sito in via Vecchia Delle Vigne (zona Ponte copin). Un parcheggio che potrebbe essere usato da tutti i puteolani che lavorano a Napoli e provincia perché a due passi dalla stazione FS ma di fatto non utilizzabile a causa della sua chiusura alle 20! Ancora nel 2023 i nostri amministratori vivono coordinati ad un mondo del passato che non esiste più. Mi chiedo oggi, chiunque abbia un lavoro normale, chi potrebbe mai essere in grado di recuperare l’automobile entro le 20 sulla solfatara dopo il lavoro? Un parcheggio quindi localizzato nei pressi della stazione ma che non può essere utilizzato da chi lavora fuori Pozzuoli. Lontanissimo dal centro della città (quindi neanche un anziano che voglia fare una passeggiata può usarlo) ed ecco spiegato il perché è quasi sempre vuoto. Di fatto ad oggi è il parcheggio delle giostrine. Aiutatemi a trovare una risposta perché oramai sulle ragioni della nostra attuale (e appena passata) amministrazione non ho più parole. Ps il segnale di divieto di sosta e parcheggio il mercoledì è obsoleto da anni ma sta sempre lì, ad imperitura memoria». (Vincenzo D.F.)