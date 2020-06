POZZUOLI – A partire da domani 24 giugno sarà eseguito un intervento di pulizia e bonifica del canale che collega il Lago d’Averno alla foce. L’operazione consisterà nel taglio e nella rimozione della vegetazione su entrambe le sponde del canale. A ciò seguiranno una serie di prelievi per la caratterizzazione dei sedimenti che ostruiscono il deflusso dell’acqua verso il mare, per giungere successivamente alla rimozione e allo smaltimento dei materiali, oltre che dei rifiuti abusivamente sversati nel canale. Per consentire l’intervento, da domani a venerdì 26 giugno e da lunedì 29 a mercoledì 1 luglio, dalle ore 8 alle ore 16, sarà interdetto il transito veicolare e pedonale sulla corsia in direzione del lago d’Averno e che costeggia il canale. Contestualmente, sulla corsia opposta sarà istituito il senso unico alternato e su entrambi i margini della via Lucrino Averno vigerà il divieto di sosta e di fermata.