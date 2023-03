POZZUOLI/ Pari opportunità, pubblicato il bando per la nuova commissione

POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli ha pubblicato il nuovo bando per la costituzione della Commissione per le Pari Opportunità. Le 19 componenti saranno nominate con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale su indicazione dei Gruppi Consiliari e mediante avviso pubblico, come stabilito dalle norme vigenti. Coloro che sono interessate a comporre la Commissione possono far pervenire istanza di partecipazione, scaricabile nella sezione Avvisi del sito internet del Comune di Pozzuoli, corredata da curriculum vitae. Nella scelta delle componenti la Commissione saranno valutate con maggiore favore le candidature di donne con curricula adeguati ai compiti istituzionali ed esperte di condizione femminile nonché attive nella lotta per i diritti civili e contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale.

COME FARE – Le proposte di candidature vanno indirizzate alla Presidenza del Consiglio Comunale di Pozzuoli e invitate entro il 22.03.2023 nelle seguenti modalità: a mano tramite consegna al protocollo generale dell’Ente in via Tito Livio n. 4; a mezzo pec all’indirizzo: [email protected].