POZZUOLI/ “Lavorare per passione… modelli di successo”: nove premiazioni al Rione Terra

POZZUOLI – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, che induce a una riflessione sulle conquiste economiche, sociali e culturali del genere femminile, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli ha promosso l’evento “Lavorare per passione…modelli di successo”. Nove i premiati nell’ambito dell’iniziativa che ieri ha presentato come sfondo Palazzo Migliaresi, al Rione Terra. Persone che, quotidianamente, danno il loro contributo alla comunità, con passione, impegno e grande abnegazione.

LUCIA COPPOLA – Assessora alle Politiche Sociali, giovanili e Pari Opportunità, tra le più giovani d’Italia, a 23 anni è impegnata nel sociale tanto da aver ricevuto l’onere e l’onore di curarne e governarne al più alto livello locale le politiche nell’ente comune di Pozzuoli dove vive e risiede. Svolge il suo ruolo con passione e competenza, doti riconosciutele dall’intera comunità puteolana diventandone punto di riferimento in breve tempo in ordine alle politiche del settore sociale.

CIRO DI FRANCIA – Da sempre a fianco delle donne sia in qualità di maestro elementare che di sindacalista attivo sul territorio puteolano, Ciro di Francia è un esempio appassionato e positivo che suggerisce l’importanza della dedizione a favore della propria comunità sostenendone principi e nutrendo motivazioni sociali importanti. Impegnato da anni per cause sociali e ambientali nell’ambito flegreo, Ciro Di Francia si distingue per il suo operato costante e continuo soprattutto per le donne.

DANIELA LOURDES FALANGA – Presidente del comitato Arcigay di Napoli, da anni impegnata per i diritti della comunità e per la lotta alla discriminazione, Daniela Lourdes è un forte esempio di coraggio e sacrificio, di chi non si arrende alle ingiustizie della vita ma cerca invece di costruire positività e modelli sociali di riferimento per affermare al mondo che non è importante e pregiudiziale dove si nasce ma dove si riesce ad arrivare, affermando così se stessi, le proprie idee e il proprio Io.

ANTONELLA CICALE – Medico di medicina generale con conseguimento di master in diversi campi medici, Antonella Cicale ha seguito in particolare il progetto Bioscanner e il progetto Rosella nel campo ambientale. Figlia del compianto medico, Carmelo Cicale, Antonella è molto benvoluta fra i suoi pazienti per la dedizione e l’amore con cui svolge il suo lavoro, per la sua disponibilità e professionalità che esprime ogni giorno. La sua sensibilità si esprime anche attraverso la scrittura di poesie e di recente ha pubblicato il libro “Tra Anime e Terre” e un altro è in fase di pubblicazione.

MARIU’ CAPUTI – Architetto e fondatrice dell’impresa culturale La terra dei miti. Donna impegnata con passione e dedizione sul territorio puteolano, Mariù Caputi attraverso il suo operato e la realizzazione di itinerari culturali e progetti didattici riesce a condurre lettori, turisti e studenti nella suggestiva terra vulcanica flegrea fatta di misteri, sogni e passioni in quegli scorci di passato intrecciati al presente che guardano al futuro in un tempo che fu ma che ancora è.

CINZIA DI FRANCIA – Cinzia Di Francia, sin dalla giovane età è stata interessata alla scrittura, a nove anni il primo racconto fantasy “La regina di Bhruma”. Dal 1989 lavora come Infermiera Pediatrica. Da qualche anno presta la propria partecipazione al concorso letterario “Calliope” classificandosi spesso ai primi posti. Nel 2021 pubblica la prima edizione di “Sassi sulla riva”, silloge di versi in italiano e in vernacolo. In attesa della seconda edizione.

MARCELLA MANZO – Insegnante di lingue in pensione si è distinta come unica donna over 70 per aver conseguito la certificazione Strongfirst kettlebell livello 1. Ha partecipato a diverse gare sportive vincendo medaglie d’oro e coppa miglior atleta assoluta master 4. Donna e nonna tenace, Marcella Manzo è un esempio di energia e vitalità, una donna vulcanica come le sue origini e le sue passioni, che suggerisce a noi altri che il trascorrere degli anni sono solo un’occasione, un traguardo per affermare e contraddistinguere ancora di più la forza appassionata delle donne.

ELENA ARRICHIELLO – Giovane imprenditrice puteolana, lavora nell’attività di famiglia di cui si occupa personalmente e attivamente. Dinamica e intraprendente, si dedica con dedizione al proprio lavoro: con energia e positività riesce a mettere in campo idee nuove e vincenti sul territorio flegreo, tra le quali Liujo Party e Arrichiello Fashion Week, conferendo al mondo della Moda una veste del tutto nuova: non soltanto bellezza ed eleganza, ma anche quotidianità, condivisione e solidarietà. È il risultato di chi vuole rinnovarsi e mettersi in gioco, di chi fa del proprio lavoro una passione.

ANGELA CICALA – Artista versatile e appassionata a tutte le arti, Angela Cicala ha fondato nel 2010 Teatro Aperto, una compagnia instabile che si autoproduce, uno spazio teatrale aperto a chi ha qualcosa da dire e da raccontare, aperto a chi crede che l’arte teatrale sia una delle forme più complete e significative di comunicazione e di riflessione sulle cose del mondo e sui moti dell’anima. Il Teatro Civile è lo spazio artistico che Angela Cicala ama percorrere anche attraverso le sue sceneggiature, che pongono domande su temi urgenti da analizzare e per cui schierarsi. Questo il suo successo più grande: poter esprimere, attraverso il teatro, il proprio pensiero in piena libertà.