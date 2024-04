POZZUOLI/ «Pari Opportunità e inclusione sociale» Angelo Lucignano lancia la sfida

POZZUOLI – «Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni nel promuovere le pari opportunità, esistono ancora numerose sfide da affrontare per abbattere le discriminazioni di genere, razza, orientamento sessuale e altre caratteristiche personali. Inoltre, le disuguaglianze socio-economiche limitano, di fatto, l’accesso delle persone a opportunità importanti di sviluppo e crescita. Obiettivo, per una società del terzo millennio, è raggiungere progressi significativi attraverso l’adozione di politiche e azioni mirate a favorire, sempre di più, l’uguaglianza di trattamento e di inclusione sociale» è quanto sostiene il consigliere di opposizione Angelo Lucignano che chiede una maggiore attenzione sul tema delle pari opportunità e sull’inclusione sociale.

L’IMPEGNO – «Investire nelle pari opportunità – ha aggiunto Lucignano – non solo migliora la vita degli individui, ma crea le condizioni per un modello di società avanzato e produttivo nel suo complesso. Soprattutto nel nostro paese in cui le manovre di finanza pubblica hanno prodotto, attraverso i numerosi tagli agli enti locali, un modello di welfare sempre più debole. L’aumento dell’inflazione, il caro vita, l’abbassamento del potere di acquisto delle famiglie, rendono assolutamente necessario l’impegno di maggiori investimenti volti al potenziamento delle politiche sociali e al contrasto delle disuguaglianze».