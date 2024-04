POZZUOLI/ Terminati i lavori sulla linea della cumana: riprende la circolazione ferroviaria

POZZUOLI – Sono terminati nei tempi previsti i lavori di ammodernamento sulla tratta Bagnoli-Torregaveta della linea cumana. Gli interventi hanno riguardato la messa in servizio del nuovo tracciato dalla Stazione di Pozzuoli alla stazione di Arco Felice di circa 2 km, lo sblocco della nuova Galleria Monte Olibano, la realizzazione della banchina nella stazione di Gerolomini e l’apertura del varco verso la nuova galleria Pozzuoli. Nella giornata di domani 20 aprile, sulla tratta interessata dai lavori, saranno invece effettuate le prove di circolazione treni.

GLI INTERVENTI – A partire da inizio servizio di domenica 21 aprile la circolazione riprenderà, invece, con il servizio viaggiatori sull’intera linea Cumana, da Montesanto a Torregaveta. Per alcuni giorni a seguire questa sarà interessata da rallentamenti nel tratto di binario nuovo. Gli effetti sulla percorrenza saranno contenuti nell’ordine dei 5 minuti di ritardo sugli orari programmati. «Grazie al presidente di EAV Umberto De Gregorio per aver portato a termine i lavori nei tempi previsti e grazie a tutti voi per aver sopportato gli inevitabili disagi con pazienza, consapevoli che il servizio sarà più efficiente e utile per la mobilità urbana e interurbana» ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.