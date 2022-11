POZZUOLI/ Parcheggio abusivo a Monterusciello: il comune lo chiude

POZZUOLI – Aveva intrapreso l’attività di parcheggio senza le autorizzazioni richieste, motivo per cui il comune di Pozzuoli ha disposto, attraverso apposita ordinanza dirigenziale, la chiusura della struttura. Si tratta di un parcheggio in un’area scoperta in via Libero Bovio a Monterusciello, che ha aperto i battenti -secondo quanto appurato dagli uffici comunali- senza la presentazione della Scia. Il titolare, ritenuto che avrebbe dunque avviato l’attività in maniera illegittima, è stato destinatario di un ordine di cessazione a firma del dirigente della Direzione 7 – Coordinamento Attività e Sviluppo Economico del comune di Pozzuoli.