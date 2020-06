POZZUOLI – Parcheggiatori abusivi scatenati questa sera ad Arco Felice. Traffico in tilt e automobilisti tartassati dalle richieste di denaro. Nel mirino le auto che parcheggiano lungo via Monte nuovo Licola Patria, nei pressi di pub, pizzerie e bar dalla piazza fino al semaforo all’incrocio con via Campi Flegrei. Gli abusivi avvicinano tutti coloro che parcheggiano nonostante la presenza delle strisce blu che comporta il pagamento di una tariffa oraria.