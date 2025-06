POZZUOLI/ Parcheggiatore abusivo fermato nel centro storico: chiedeva soldi nonostante i Daspo

POZZUOLI – Nella serata di ieri una pattuglia della Polizia Municipale di Pozzuoli in servizio nel centro storico individuava un noto parcheggiatore abusivo intento a svolgere l’attività illecita. Alla vista della pattuglia tentava la fuga ma veniva immediatamente fermato. Si accertava che lo stesso, Arturo D’Angelo di anni 46 residente in Marano di Napoli era stato colpito da un provvedimento di allontanamento dal Comune di Pozzuoli emesso dal Questore di Napoli proprio a seguito delle numerose volte in cui era stato sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nel Centro Storico.

Veniva pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria e comunicata immediatamente l’inosservanza del provvedimento alla Questura di Napoli.